«Арсенал» может купить полузащитника «Валенсии» Солера

«Арсенал» интересуется полузащитником «Валенсии» Карлосом Солером, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Валенсии» необходимо продать игроков на сумму более 36 миллионов фунтов, чтобы решить финансовые проблемы. Сообщается, что «канониры» готовы вступить в переговоры по 23-летнему Солеру.

На счету Солера 3 гола в 27 матчах за «Валенсию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.