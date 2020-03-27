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«Арсенал» может купить полузащитника «Валенсии» Солера

27 марта 2020, 09:59
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«Арсенал» интересуется полузащитником «Валенсии» Карлосом Солером, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Валенсии» необходимо продать игроков на сумму более 36 миллионов фунтов, чтобы решить финансовые проблемы. Сообщается, что «канониры» готовы вступить в переговоры по 23-летнему Солеру.

На счету Солера 3 гола в 27 матчах за «Валенсию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 50 миллионов евро.

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