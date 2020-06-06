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«Арсенал» интересуется защитником «Норвича» Ааронсом

6 июня 2020, 10:57

«Арсенал» заинтересован в покупке защитника «Норвича» Макса Ааронса, сообщает Norwich Evening News.

По информации источника, «канониры» хотят усилиться 20-летним англичанином, однако «Норвич» требует за игрока 30 миллионов фунтов. Сообщается, что данная сумма не устраивает «Арсенал», лондонцы хотят заплатить за футболиста меньше.

В сезоне-2019/20 Ааронс провел за «Норвич» 30 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста молодежной сборной Англии в 18 миллионов фунтов.

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