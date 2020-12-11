«Арсенал» интересуется защитником «Манчестер Сити» Гарсией
«Арсенал» планирует подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает The Sun.
По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет купить 19-летнего испанца, который отказывается продлевать контракт с «горожанами». Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Барселона».
В сезоне-2020/21 Гарсия провел 7 матчей за «Манчестер Сити» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Контракт испанца с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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