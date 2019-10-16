«Арсенал» и «Эвертон» интересуются защитником «Атлетика»

Два английских клуба интересуются защитником «Атлетика» Унаи Нуньесом. На 22-летнего испанца претендуют «Арсенал» и «Эвертон», сообщает Marca.

«Канониры» уже несколько раз отсылали скаутов на матчи «Атлетика», чтобы понаблюдать за Нуньесом. Защитник провел в текущем сезоне чемпионата Испании три матча.

Его контракт с командой из Бильбао рассчитан до 2022 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

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