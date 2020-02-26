Арсен Венгер: «У «Арсенала» было соглашение с Гнабри, а «Бавария» просто украла его из «Вердера»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о выступлении полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри в лондонском клубе.

24-летний немец играл за «Арсенал» с 2012 по 2016 год.

— У этого парня нет реальных ограничений, — приводит слова Венгера beIN Sports. — У него есть темп, сила, технические способности, он очень умен, но иногда он ищет легкий путь. Это была его проблема.

Я отправил его в «Вест Бромвич», но это не сработало. Справедливости ради, мне кажется, у нас с ним было соглашение, а «Бавария» просто украла его из «Вердера». Поскольку он не играл в «Вест Бромвиче», я позволил ему летом съездить в молодежную сборную Германии. Он очень хорошо справился, мы быстро подписали с ним новый контракт.

Затем он вдруг захотел поехать в «Вердер», но его купил не бременский клуб, а «Бавария». У него подходил конец контракта с «Арсеналом», и мы думали, что он останется.