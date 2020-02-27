Арестован мужчина, подозреваемый во взломе почты Гвардьолы

Полиция Манчестера арестовала мужчину, подозреваемого во взломе электронной почты главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, сообщает The Sun. Испанец стал жертвой киберпреступника в 2017 году. Провайдер рассказал, что в электронных письмах содержались контрактные данные игроков и информация о переговорах по трансферам. Хакер требовал у Гвардьолы 100 тысяч фунтов стерлингов.

Полиция провела беседу с арестованным 30-летним мужчиной, после чего отпустила его, однако подозрения с него не сняты, следствие продолжается.

Гвардьола руководит «Манчестер Сити» с 2016 года, выиграв с клубом два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Англии и два Кубка английской лиги.