АПЛ продаст права на показ матчей за границей за 4 миллиарда фунтов

Английская газета The Telegraph опубликовала детали новой сделки английской премьер-лиги по продаже прав на трансляцию турнира за границей. Общая стоимость иностранных прав вырастет на 25 процентов и составит 4 миллиарда фунтов стерлингов. Соглашение рассчитано на период 2019-2022 гг.

Сообщается, что ведущие клубы чемпионата ("Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал") добились пересмотра формулы распределения доходов от телеправ. Теперь они будут распределяться в зависимости от турнирной позиции клубов. Ранее премьер-лига делила доходы между всеми командами поровну.

Из-за этого разница в заработке между клубами из топ-6 и остальными составит примерно 75 миллионов фунтов. Чемпион дополнительно получит 24 миллиона.