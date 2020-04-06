АПЛ пожелала Борису Джонсону выздоровления

Английская премьер-лига пожелала выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. 55-летний Джонсон был помещен в клинику 5 апреля с коронавирусной инфекцией. Сегодня его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии.

«АПЛ желает всего наилучшего премьер-министру Борису Джонсону и его близким. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления», — говорится в сообщении АПЛ.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 335 570 человек, умерших — 74 134, выздоровевших — 277 737.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.