Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Английские клубы не собираются снижать зарплату игрокам из-за угрозы судебных исков

1 апреля 2020, 03:41
Теги:

Клубы чемпионата Англии пока не будут снижать заработную плату игрокам, сообщает Daily Mail. Они не хотят просить футболистов пойти на снижение зарплаты из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса?, так как опасаются, что футболисты подадут в суд и получат возможность покинуть команду бесплатно.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир