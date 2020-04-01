Английские клубы не собираются снижать зарплату игрокам из-за угрозы судебных исков

Клубы чемпионата Англии пока не будут снижать заработную плату игрокам, сообщает Daily Mail. Они не хотят просить футболистов пойти на снижение зарплаты из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса?, так как опасаются, что футболисты подадут в суд и получат возможность покинуть команду бесплатно.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется