Английские футболисты устроили бойкот соцсетям из-за расистских оскорблений

Английские футболисты устроили бойкот социальным сетям из-за серии расистских оскорблений, сообщает AP. Профсоюз футболистов договорился с футболистами, что они не будут постить ничего в Твиттере, Фейсбуке или Инстаграме с 9 утра 19 апреля до 9 утра 20 апреля.

Причиной стали оскорбления на расовой почве в адрес игроков в соцсетях.

- Мы не хотим стоять в стороне, пока руководители футбольных федераций и соцсетей ничего не делают, чтобы защитить игроков от оскорблений, - сказал защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз.