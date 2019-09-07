Андрей Ярмоленко: «Очень много вещей в «Боруссии» мне не понравилось»

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал, что ему не понравилось в дортмундской «Боруссии». Украинец выступал за немецкий клуб с 2017 по 2018 год.

— Я не девочка, чтобы обижаться, — заявил Ярмоленко в интервью Sport.ua. — Но то, как они со мной расставались, мне не понравилось. Я считаю, что «Боруссия» — великий клуб, и он должен с большим уважением подходить к игрокам, которые выступают в команде. Очень много вещей мне в Дортмунде не понравилось.

Если сравнивать с Англией, то там намного лучше отношение к своим футболистам. В Англии сто процентов лучше. Британцы мне нравятся тем, что у нас с ними есть схожесть в менталитете в плане юмора, шуток. Главное — понимать язык.

В текущем сезоне чемпионата Англии Ярмоленко провел 3 матча, в которых забил 1 гол.