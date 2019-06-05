Андрей Воронин: "Всегда говорил Клоппу, что он слабый игрок"

Бывший нападающий "Байера", "Ливерпуля" и московского "Динамо" Андрей Воронин заявил, что тренерская профессия является призванием рулевого "красных" Юргена Клоппа. Вместе они выступали за "Майнц".
- Когда-то мы с Клоппом вместе играли в "Майнце" и я всегда ему говорил: "Как игрок ты слабый". Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений - это его призвание. Рад за Юргена и "Ливерпуль". Они этого заслужили, - написал Воронин в своем Инстаграме, комментируя победу мерсисайдцев в Лиге чемпионов-2018/19.
Когда-то мы с Клоппом вместе играли в Майнце и я всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый» 😂 Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений - это его призвание. Рад за Юргена и #lfc 🔴 Они этого заслужили 🏆 ⠀ ⠀ Какой же Клопп для вас, ребята? ⠀ ⠀ Once we played with Jurgen #Klopp together in Mainz 🇩🇪 I always told him that he was not the good player 😂 But I also saw the beginning of his coaching career. So the coach is his vocation, really. Glad for Jurgen and the team #ynwa 🔴 ⠀ #AV10
Напомним, Клопп выиграл первый трофей с "Ливерпулем". Он возглавляет команду с 2015 года.
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