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Андрей Аршавин: «Надеюсь, что футбол объединит людей»

1 апреля 2020, 03:33
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Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин надеется, что футбол объединит людей. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

— Я надеюсь, что футбол объединит людей, и футбол должен это сделать, — цитирует 888 Sport Аршавина. — Мы насладитмся временем после этого очень тяжелого времени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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