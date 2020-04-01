Андрей Аршавин: «Надеюсь, что футбол объединит людей»

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин надеется, что футбол объединит людей. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

— Я надеюсь, что футбол объединит людей, и футбол должен это сделать, — цитирует 888 Sport Аршавина. — Мы насладитмся временем после этого очень тяжелого времени.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется