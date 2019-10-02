Аллегри готов возглавить «МЮ» и начал учить английский язык

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед», сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, итальянец учит английский язык. Он хотел бы возглавить команду, если ее нынешний главный тренер Уле Гуннар Сульшер будет уволен. Под руководством норвежца «МЮ» продемонстрировал худший старт за последние 30 лет.

52-летний Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус» по окончании прошлого сезона. Вместе с командой он пять раз подряд выиграл чемпионат Италии.

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