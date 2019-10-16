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Аллегри близок к договоренности с «МЮ», он хочет взять в команду Джана и Манджукича

16 октября 2019, 13:49
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Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

По данным источника, переговоры между сторонами активизировались. Ожидается, что у него будет более высокая зарплата, чем в «Ювентусе» (7,5 млн евро в год). Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер Уле Гуннар Сульшер может быть отправлен в отставку.

Также указано, что итальянец намерен пригласить в команду двух игроков «Ювентуса» — полузащитника Эмре Джана и форварда Марио Манджукича. Оба сейчас не входят в число основных игроков «Юве».

«МЮ» занимает 12-е место в чемпионате Англии, имея девять очков в восьми матчах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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