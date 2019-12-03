Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон стал первым в истории обладателем Трофея Льва Яшина.

— Это огромная честь получить такую награду, — цитирует Алиссона официальный сайт «Ливерпуля». — Хочу поблагодарить мою семью, всех людей, которые поддерживали меня. Спасибо моим родителям, которые следили за этой церемонией из Бразилии.

Не считаю это удачей. Это благословение, за которое я очень благодарен. Отдельно хочу поблагодарить партнеров по «Ливерпулю», без которых я не мог бы мечтать об этой награде.

Алиссон в сезоне-2018/19 помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, а с Бразилией стал победителем Кубка Америки. В первой части сезона-2019/20 «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии, потеряв только 2 очка в 14 играх.