Алиссон может вернуться на поле уже в матче с «Лестером»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон успеет восстановиться к дерби с «Манчестер Юнайтед», которое пройдет в рамках 9 тура чемпионата Англии, сообщает Goal. Возможно, бразилец сыграет уже в ближайшие выходные, когда «Ливерпуль» на своем поле примет «Лестер», но это неточно.

В текущем чемпионате Англии Алиссон провел 1 матч, после чего выбыл из строя из-за серьезной травмы. В предыдущем сезоне бразилец выиграл Лигу чемпионов.