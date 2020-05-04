Алексис Санчес может вернуться в Чили

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Чили, сообщил президент «Универсидад де Чили» Луис Наваретте.

— Мы общались с Алексисом, он переживает за «Универсидад», — приводит Sports Mole слова Наваретте. — Он хочет выступать за нашу команду и закончить у нас карьеру. Впрочем, в экономическом плане эта сделка будет непроста для нас. Все зависит от того, готов ли будет Алексис отказаться от части зарплаты, которую сейчас получает.

Сезон-2019/20 Санчес проводит в «Интере» на правах аренды, однако итальянский клуб не будет выкупать его у «Манчестер Юнайтед». На счету 31-летнего чилийца 1 гол и 3 результативных передачи в 15 матчах за «нерадзурри». Контракт чилийца с «МЮ» действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Санчеса в 16 миллионов евро.