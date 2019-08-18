Александр Зинченко: «Все забудут о 30 ударах «Ман Сити», будут помнить только результат»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко — о матче с «Тоттенхэмом» (2:2) во втором туре чемпионата Англии.

— Да, еще один драматичный матч против «Тоттенхэма», — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Но есть то, что есть. Нам нужно принять это. Мы провели хороший матч, создали много моментов, чтобы забить, но в то же время дважды пропустили. Особенно нам нужно улучшить нашу игру при стандартных положениях. Не могу описать настроение в раздевалке. Мы потеряли два очка, вот и все. Мы потеряли очки, и поэтому все забудут о наших 30 ударах. Все будут помнить результат. «Тоттенхэм» — хорошая команда. Они трижды ударили по воротам и дважды забили. Мы сыграли довольно хорошо. Нам нужно прибавлять. ВАР? Они приняли решение, и мы не можем ничего изменить.

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