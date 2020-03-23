Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд приобрел 50 айпадов для больниц, чтобы зараженные коронавирусом смогли общаться со своими близкими.

— Мне с моим отцом было интересно, чем мы могли бы помочь, — цитирует бельгийца VTM Nieuws. — Даже если это капля в море, мы постараемся помочь с такими мелочами.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.