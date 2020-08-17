Алан Ширер может вернуться в «Ньюксал» в случае продажи инвестору из Сингапура

Бывший капитан и главный тренер «Ньюкасла» Алан Ширер может снова вернуться в клуб, утверждает Daily Mail. По данным СМИ, владелец «Ньюкасла» Майк Эшли ведет переговоры с инвесторами из Сингапура по возможной продаже клуба.

В случае успешной сделки сингапурские владельцы готовы предложить Ширеру должность главного тренера или другой пост, который он захочет.

Компания, соучредителями которой являются сингапурские инвесторы, заявила, что переговоры находятся на продвинутой стадии, и что группа готова внести огромный вклад в развитие клуба. Основатели группы уже предоставили письмо о намерениях, а также доказательство наличия средств на 10 августа.

Ранее была сорвана продажа «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. Тогда сумма сделки оценивалась в 300 миллионов фунтов стерлингов.

Алан Ширер провел в «Ньюкасле» 10 сезонов, с 1996 по 2006 год, забил 206 голов (клубный рекорд) в 404 матчах и завершил карьеру. В 2009 году он недолго поработал исполняющим обязанности главного тренера.