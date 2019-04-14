18:56 14 апреля | Футбол — Англия

Акция "Ливерпуля" в честь 30-летней годовщины трагедии на "Хилборо". Фото

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Болельщики "Ливерпуля" устроили акцию перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Челси". Фанаты на центральных трибунах выложили надписи "30 лет" и "96". 
Завтра, 15 апреля, исполнится 30 лет трагедии на стадионе "Хиллсборо". В тот день, в матче 1/2 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" на стадионе произошла массовая давка, ставшая причиной смерти 96 фанатов "красных".

 

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