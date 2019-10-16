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Агуэро попал в аварию. Форвард избежал травмы

16 октября 2019, 16:46
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку своей команды, сообщает Daily Mirror.

31-летний аргентинец не пострадал. А вот его внедорожник получил довольно серьезные повреждения.

Напомним, что в 2017 году Агуэро также попал в автоаварию, в которой получил перелом ребер. Форвард вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта Амстердама. По дороге водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб.

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