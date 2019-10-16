Агуэро — об аварии: «Какое прекрасное утро»
16 октября 2019, 20:22
Как сообщал «СЭ», нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку своей команды.
Агуэро в Instagram подтвердил эту информацию.
— Какое прекрасное утро, — написал футболист в соцсети, разместив фотографию разбитого автомобиля.
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