Агуэро не сможет выйти в стартовом составе в матче против «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что нападающий Серхио Агуэро не сможет появиться в стартовом составе на матч 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
Испанский специалист объявил об этом на пресс-конференции после матча 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Марселя» (3:0), в котором 32-летний аргентинец отличился забитым мячом.
Агуэро провел 5 матчей за «Манчестер Сити» в сезоне-2020/21, на счету форварда 2 гола. Недавно аргентинец восстановился от повреждения подколенного сухожилия.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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