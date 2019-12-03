Агент Сеюнджю: «Трансфер не входит в планы Чаглара и «Лестера»
14:03
Защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю не собирается переходить в другой клуб, сообщил его агент Мустафа Догру.
— Чалгар сейчас сосредоточен на успехе команды, — сказал Догру в эфире радиостанции Radyospor. — Трансфер не входит в планы его и клуба.
Я не знаю, что будет в будущем, но на данный момент он думает о своих достижениях в «Лестере» и в сборной Турции.
Ранее сообщалось об интересе к Сеюнджю со стороны «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне 23-летний защитник провел 14 матчей в чемпионате Англии, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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