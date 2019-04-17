20:07 17 апреля | Футбол — Англия

Агент Салаха опроверг информацию, что форвард попросил Клоппа отпустить его из "Ливерпуля"

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Рами Аббас Исса, агент форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, опроверг информацию, что его клиент хочет покинуть клуб.

По информации испанского издания AS, у египтянина возникли разногласия с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Из-за этого Салах попросил руководство выставить его на трансферный рынок.

Вижу, опять очередная чушь из AS, написал Исса в Твиттере.

В сообщении агент использовал неприличную игру слов, сравнив издание AS с задницей (англ. – ass).

 

 

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