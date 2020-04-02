Агент рассказал, почему сорвался переход Жиру в «Интер»

Агент Лука Антонини рассказал, почему нападающий «Челси» Оливье Жиру не перешел в «Интер» в январе. Сам француз признавался, что очень хотел перебраться в миланский клуб.

— Единственная причина, по которой сделка с «Интером» не состоялась, заключалась в том, что «Челси» не смог найти ему адекватную замену, — цитирует Calciomercato Антонини. — Мы не знаем, что будет дальше. Никто не говорит сейчас о трансферном рынке. Но в любом случае фигура Антонио Конте может быть решающей для дальнейшего выбора Жиру. Он уже работал с Оливье в «Челси», между ними был хороший контакт. Жиру показал себя настоящим профессионалом. Конте знает, что может дать игрок с большим опытом.