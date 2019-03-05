Агент Бэйла считает, что фанаты "Реала" должны целовать футболисту ноги

Джонатан Барнетт, агент форварда "Реала" Гарета Бэйла, отметил, что игрока все устраивает в Мадриде. Также он отреагировал на критику болельщиков "галактикос" в адрес валлийца.

- За шесть лет в Испании он выиграл все. Это лучший футболист в мире, - приводит Sky Sports слова Барнетта. - Фанаты должны целовать ему ноги. Несмотря на слухи, он счастлив в "Реале" и сносно говорит на испанском языке. Никакого конфликта между ним и другими игроками нет. Он хочет остаться в клубе, а "Реал" хочет сохранить его.