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Адама Траоре: «Меня приглашали в банды, но я хотел быть футболистом»

16:22

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал, как в детстве ему предлагали присоединиться к бандам. Малиец и его брат Мохамед, тоже профессиональный футболист, провели детство в испанском городе Оспиталет.

— Меня часто приглашали в банды, — цитирует AS Траоре. — Меня, моего брата, друга из Доминиканы, всех. В то время быть частью банды было модно.

Но у нас было иное мышление. Мы хотели быть футболистами, а не частью банды. Мы видели драки каждый день и не хотели драться сами.

Конечно, драться мне все равно приходилось. В моей школе были банды, они постоянно дрались. Я видел пистолеты, биты, ножи, бутылки... Сейчас в Оспиталете проделали большую работу, стало гораздо спокойнее.

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