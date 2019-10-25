9:0! «Лестер» уничтожил «Саутгемптон» и вышел на второе место в чемпионате Англии

В матче 10-го тура чемпионата Англии «Лестер» в гостях разгромил «Саутгемптон» со счетом 9:0. Эта победа позволила «лисам» подняться на вторую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Отметим, что «Саутгемптон» с 12-й минуты встречи играл в меньшинстве, после удаления защитника Райана Бертранда.

В составе «Лестера» хет-триком отметился нападающий Айосе Перес. Еще один хет-трик на счету другого форварда — Джейми Варди.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9 (0:5)

Голы: Чилвелл, 10 (0:1). Тилеманс, 17 (0:2). Перес, 19 (0:3). Перес, 39 (0:4). Варди, 45 (0:5). Перес, 57 (0:6). Варди, 58 (0:7). Мэддисон, 85 (0:8). Варди, 90+4 — с пенальти (0:9).

«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд, Вестергор (Стивенс, 46), Йосида, Беднарек, Валери (Армстронг, 70), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Дансо, 46).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 72), Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 74).

Удаление: Бертранд, 12.

Судья: Марринер (Англия).

25 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

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