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7 лет назад «МЮ» провел последний матч при Фергюсоне. Было забито 10 голов

19 мая 2020, 22:40
Алекс Фергюсон прощается с «Олд Траффорд». Фото Metro
Алекс Фергюсон прощается с «Олд Траффорд». Фото Metro
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Сегодня испонилось семь лет последнему матчу Алекса Фергюсона во главе «Манчестер Юнайтед». 19 мая 2013 года «красные дьяволы» провели заключительную игру чемпионата Англии, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» со счетом 5:5.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда провела ровно 1500 матчей и завоевала 38 трофеев: 13 титулов чемпиона Англии, пять Кубков, 10 Суперкубков Англии, четыре Кубка лиги, две Лиги чемпионов, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. Возле домашнего стадиона «МЮ» «Олд Траффорд» ему был установлен памятник.

После ухода Фергюсона «МЮ» ни разу не смог стать чемпионом и за семь лет взял четыре трофея: Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.

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