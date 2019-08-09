22:21 9 августа | Футбол — Англия

6 кубков Лиги чемпионов. Еще один невероятный перфоманс фанатов "Ливерпуля"

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В первом матче нового сезона чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Норвичем" (1:0, первый тайм). Перед началом встречи фанаты мерсисайдцев устроили перфоманс на "Энфилде" с шестью кубками Лиги чемпионов.

 

Напомним, в финале Лиги чемпионов-2018/19 "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" и в шестой раз выиграл турнир. Больше побед только у "Реала" и "Милана".

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