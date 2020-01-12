6:1! «Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу», Агуэро оформил хет-трик и обошел по голам Анри

«Астон Вилла» проиграла дома «Манчестер Сити» (1:6) в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

В составе «горожан» трижды отличился форвард Серхио Агуэро, который с 177 голами стал самым результативным футболистом-легионером в истории АПЛ. Дублем в этой игре отметился форвард Рияд Махрез, еще один гол на счету нападающего Габриэла Жезуса.

У «Виллы» в компенсированное время отличился Анвар Эль-Гази.

Команда Хосепа Гвардьолы с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на 14 баллов. «Астон Вилла» — 21 очко и 18-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:6 (0:4)

Голы: Махрез, 18 (0:1). Махрез, 24 (0:2). Агуэро, 28 (0:3). Габриэл Жезус, 45+1 (0:4). Агуэро, 57 (0:5). Агуэро, 81 (0:6). Эль-Гази, 90+1 — с пенальти (1:6).

«Астон Вилла»: Нюланн, Конса, Хос, Мингс, Эль-Мохамади, Дринкуотер (Лансбери, 79), Дуглас Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Грилиш, Тэйлор, Эль-Гази.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эрнандес (Гюндоган, 71), Фернандинью (Отаменди, 63), Стоунс, Жоау Канселу, Де Брейне (Фоуден, 63), Сильва, Махрез, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Фернандинью, 50. Эль-Гази, 53. Грилиш, 80.

Судья: Мосс (Англия).

12 января. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».