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18-летний Мартинелли признан лучшим игроком октября в «Арсенале»

8 ноября 2019, 18:54
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Нападающий Габриел Мартинелли признан лучшим игроком октября в «Арсенале», сообщает Twitter лондонского клуба.

18-летний бразилец принял участие в трех матчах «Арсенала» в чемпионате Англии, в двух — в Лиге Европы, и в одном — в Кубке английской лиги. В них он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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