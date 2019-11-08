18-летний Мартинелли признан лучшим игроком октября в «Арсенале»

Нападающий Габриел Мартинелли признан лучшим игроком октября в «Арсенале», сообщает Twitter лондонского клуба.

18-летний бразилец принял участие в трех матчах «Арсенала» в чемпионате Англии, в двух — в Лиге Европы, и в одном — в Кубке английской лиги. В них он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Introducing your October Player of the Month... ?



? Gabriel Martinelli ? — Arsenal (@Arsenal) November 8, 2019

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