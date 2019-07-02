18-летний бразилец Мартинелли перешел в "Арсенал"

18-летний нападающий Габриэл Мартинелли стал игроком лондонского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба. Бразильский форвард дебютировал в клубе "Итуано" в 2018 году в возрасте 16 лет. В сезоне-2019 он провел 14 матчей и забил 6 голов в чемпионате штата Паулиста, был назван лучшим новичком сезона и вошел в символическую сборную турнира.

Мартинелли тренировался в сборной Бразилии перед стартом Кубка Америки-2019. В ближайшее время он присоединится к "Арсеналу" на предсезонных сборах.