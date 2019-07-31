18:48 31 июля | Футбол — Англия

17-летний защитник Хувер подписал контракт с "Ливерпулем"

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Защитник "Ливерпуля" Ки-Яна Хувер подписал новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

Для 17-летнего игрока это первый профессиональный контракт. Ранее он играл за "Ливерпуль" U 18, резервную и юношескую команду.

Голландец в прошлом сезоне провел семь матчей в турнире резервных команд и еще пять - в Юношеской лиге УЕФА.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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