16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна

Футбольная ассоциация Англии отстранила 16-летнего полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта на 14 дней, сообщает The Guardian. Игрок признан виновным в оскорблении нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Во время трансляции в Snapchat 1 июня Эллиотт назвал Кейна «гребаным идиотом».

Эллиотт сможет вернуться на поле 24 октября и, таким образом, пропустит игру молодежки против «Вулверхэмптона».

Эллиотт дебютировал в 16 лет в английской премьер-лиге в составе «Фулхэма», а этим летом перешел в «Ливерпуль».