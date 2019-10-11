16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна
11 октября 2019, 17:37
Футбольная ассоциация Англии отстранила 16-летнего полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта на 14 дней, сообщает The Guardian. Игрок признан виновным в оскорблении нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Во время трансляции в Snapchat 1 июня Эллиотт назвал Кейна «гребаным идиотом».
Эллиотт сможет вернуться на поле 24 октября и, таким образом, пропустит игру молодежки против «Вулверхэмптона».
Эллиотт дебютировал в 16 лет в английской премьер-лиге в составе «Фулхэма», а этим летом перешел в «Ливерпуль».
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