Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти намерен посетить матч 1/2 финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Он хотел бы поддержать своего бывшего партнера по команде Даниеле Де Росси.

— Тотти сказал мне, что он хочет прибыть на «Ла Бомбонеру» (стадион «Боки» — прим. «СЭ») и посмотреть матч. Он не один такой — многие хотят приехать в Буэнос-Айрес, — сказал Де Росси в интервью CNN.

Домашний матч команды будет ответным и состоится 23 октября. Первая игра пройдет 2 октября на стадионе «Ривера». Оба матча начнутся в 3.30 утра по московскому времени.