«Сантос» обыграл «Дефенсу», «Каракас» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью
Состоялись матчи первого тура группового этапа Кубка Либертадорес.
«Сантос» на выезде обыграл «Дефенсу» (2:1). «Каракас» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью (1:1)
Кубок Либертадорес
Группа C
«Атлетику Паранаэнсе» (Бразилия) — «Пеньяроль» (Уругвай) — 1:0 (0:0)
Гол: Бисоли, 77.
4 марта. Куритиба. Стадион «Estadio Joaquim Americo Guimaraes».
Группа E
«Интернасионал» (Бразилия) — «Универсидад Католика» (Чили) — 3:0 (0:0)
Голы: Герреро, 62 (1:0). Герреро, 67 (2:0). Гильерме, 71 (3:0).
Удаление: Уэрта («Универсидад Католика»), 77.
4 марта. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».
«Америка де Кали» (Колумбия) — «Гремиу» (Бразилия) — 0:2 (0:1)
Голы: Феррас, 15 (0:1). Матеус Энрике, 50 (0:2).
4 марта. Кали. Стадион «Olimpico Pascual Guerrero».
Группа G
«Дефенса» (Аргентина) — «Сантос» (Бразилия) — 1:2 (1:0)
Голы: Родригес, 45+1 (1:0). Жобсон, 72 (1:1). Кайю Жорже, 86 (1:2).
4 марта. Буэнос-Айрес. Стадион «Norberto «Tito» Tomaghello».
Группа H
«Индепендьенте» (Колумбия) — «Либертад» (Парагвай) — 1:2 (0:2)
Голы: Боканегра, 3 (0:1). Кардосо, 28 (0:2). Мурильо, 59 (1:2).
4 марта. Медельин. Стадион «Атанасио Хирардот».
«Каракас» (Венесуэла) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 1:1 (0:1)
Голы: Абила, 25 (0:1). Эрнандес, 55 (1:1).
4 марта. Каракас. Стадион «Estadio Olimpico de la UCV».