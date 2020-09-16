Кубок Либертадорес: результаты первых матчей турнира после паузы из-за коронавируса

Завершились первые матчи 3-го тура Кубка Либертадорес. Встречи стали первыми в турнире после паузы из-за коронавируса, которая длилась с марта.

Чилийский «Коло Коло» победил уругвайский «Пеньяроль» (2:1), бразильский «Атлетику Паранаэнсе» обыграл боливийский «Хорхе Вильстерман» (3:2) благодаря голу на 90+1-й минуте матча. Эквадорский ЛДУ с минимальным счетом победил перуанский «Депортиво Бинасьональ» (1:0), а бразильский «Сантос» и парагвайская «Олимпия» из Асунсьона не выявили победителя (0:0).

Кубок Либертадорес

Группа C

«Коло Коло» — «Пеньяроль» — 2:1 (0:1)

Голы: Пеллистри, 40 (0:1). Суасо, 51 (1:1). Паредес, 62 — с пенальти (2:1).

16 сентября. Сантьяго. Стадион «Монументаль Давид Арельяно».

«Хорхе Вильстерман» — «Атлетику Паранаэнсе» — 2:3 (1:1)

Голы: Альварес, 11 (1:0). Лучо Гонсалес, 40 — с пенальти (1:1). Сержинью, 56 (2:1). Кристиан, 74 (2:2). Валтер, 90+1 (2:3).

Предупреждение: Сержинью, 76.

Удаление: Сержинью («Хорхе Вильстерман»), 88.

16 сентября. Кочабамба. Стадион «Феликс Каприлес».

Группа D

«Депортиво Бинасьональ» — «ЛДУ» — 0:1 (0:1)

Гол: Зунино, 30.

16 сентября. Лима. Стадион «Национальный».

Группа G

«Сантос» — «Олимпия А» — 0:0

Предупреждение: Рохас, 51.

Удаление: Рохас («Олимпия А»), 68.

16 сентября. Сантос. Стадион «Вила Белмиро».