"Крузейру" без Педро Роши разгромил "Уракан" Барриоса, Фред сделал хет-трик

"Крузейру" выиграл у "Уракана" (4:0) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.
Бывший футболист "Спартака" Педро Роша не попал в заявку бразильского клуба.
В составе победителей хет-трик сделал бывший форвард сборной Бразилии Фред, еще один мяч в активе Додо. В стартовом составе у аргентинского клуба вышел другой экс-игрок "Спартака" Лукас Барриос.
"Крузейру" набрал 12 очков и лидирует в группе В. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У "Уракана" одно очко и последнее место.
Кубок Либертадорес
Группа В
4-й тур
"Крузейру" (Бразилия) - "Уракан" (Аргентина) - 4:0
Голы: Фред, 19, 23, 32, Додо 83
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