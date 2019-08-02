"Гремиу" разгромил "Либертад" и вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

"Гремиу" разгромил "Либертад"​ (3:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда вышла в четвертьфинал турнира по сумме двух встреч (общий счет – 5:0).

В составе "Гремиу" дублем отметился нападающий Фелипе Рибейру Андре, один гол на счет полузащитника Жана Пьера.

У "Гремиу" в запасе остался бывший хавбек "Спартака" Ромуло.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

"Либертад" – "Гремиу" – 0:3 (0:3)

Голы: Пьер, 6 – с пенальти (0:1). Андре, 20 (0:2). Андре, 45+2 (0:3).

2 августа. Асунсьон. Стадион "Defensores del Chaco".