Гол Витинью помог "Фламенго" разгромить "Сан-Хосе"

"Фламенго" обыграл "Сан-Хосе" (6:1) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес. В составе победителей один из мячей с пенальти забил экс-форвард ЦСКА Витинью. Дублем отметился Эвертон Рибейру.

Бразильский клуб с девятью очками лидирует в группе D. У "Сан-Хосе" одно очко и последнее место.

Кубок Либертадорес

Группа D

4-й тур

"Фламенго" (Бразилия) - "Сан-Хосе" (Боливия) - 6:1 (2:1)

Голы: Диегу, 3 (1:0). Сауседо, 19 (1:1). Эвертон Рибейру, 31 (2:1). Де Арраскаэта, 57 (3:1). Эвертон Рибейру, 80 (4:1). Витинью, 84 - с пенальти (5:1). Гутьеррес, 88 - в свои ворота (6:1).

Удаление: Токо ("Сан-Хосе"), 4.

12 апреля. Рио-де-Жанейро. Стадион "Maracana".

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