"Бока Хуниорс", "Гремиу" и "Палмейрас" одержали победы в Кубке Либертадорес

Результаты матчей четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.

Кубок Либертадорес

Группа F

4-й тур

"Палмейрас" (Бразилия) - "Хуниор" (Колумбия) - 3:0 (1:0)

Голы: Дейверсон, 20, Дуду, 55, Йоран, 89

Группа G

4-й тур

"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Хорхе Вильстерман" (Боливия) - 4:0 (1:0)

Голы: Рейносо, 46, Бенедетто, 63, с пенальти, Сарате, 85, 90+3

Нереализованный пенальти: Бенедетто, 32

Группа Н

4-й тур

"Универсидад Католика" (Чили) - "Либертад" (Парагвай) - 2:3 (1:2)

Голы: Пуч, 7, Саэс, 90 - Рекальде, 43, Кардосо, 45, Лусена, 84

"Гремиу" (Бразилия) - "Росарио Сентраль" (Аргентина) - 3:1 (1:0)

Голы: Жеан Пьерр, 31, Гомеш, 55, 83 - Агирре, 88

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