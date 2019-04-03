"Атлетику" разгромил "Бока Хуниорс" благодаря хет-трику экс-игрока киевского "Динамо"

"Атлетику Паранаэнсе" разгромил "Бока Хуниорс" в групповом турнире Кубка Либертадорес. Хет-трик оформил бывший форвард киевского "Динамо" аргентинец Марко Рубен.

Кубок Либертадорес

Группа A

"Палестино" (Чили) - "Альянса" (Перу) - 3:0 (1:0)

Голы: Дуклос, 36 - в свои ворота (1:0). Пассерини, 64 (2:0). Аумада, 77 (3:0).

Удаление: Рамирес (Альянса), 49.

Группа D

"Сан-Хосе" (Боливия) - ЛДУ (Эквадор) - 3:3 (1:2)

Голы: Анангоно, 25 (0:1). Сауседо, 30 (1:1). Мена, 40 - в свои ворота (1:2). Мена, 69 - в свои ворота (1:3). Крус, 71 - в свои ворота (2:3). Рамальо, 77 (3:3).

Группа E

"Серро Портеньо" (Аргентина) - "Насиональ" (Бразилия) - 1:0 (1:0)

Гол: Касерес, 27.

Группа F

"Сан-Лоренсо" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия) - 1:0 (0:0)

Гол: Эррера, 51.

"Мельгар" (Перу) - "Хуниор" (Колумбия) - 1:0 (0:0)

Гол: Кармона, 72.

Группа G

"Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 3:0 (1:0)

Голы: Рубен, 36 (1:0). Рубен, 69 (2:0). Рубен, 81 (3:0).