Венесуэла сыграла вничью с Перу на Кубке Америки

Сборная Венесуэлы и команда Перу​ разошлись миром в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки – 0:0.

Главный судья Вильмар Рольдан Перес отменил два гола перуанцев при помощи системы видеоассистента рефери (ВАР).

Во втором туре Венесуэла встретится с Бразилией, Перу – с Боливией.

Кубок Америки

Группа А

Венесуэла – Перу – 0:0

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Чансельор, Маго, Ринкон, Мурильо (Сотельдо, 84), Эррера, Морено (Эрнандес, 78), Саварино (Мачис, 69), Рондон.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Трауко, Абрам, Куэва (Флорес, 46), Йотун (Поло, 67), Гонсалес (Каррильо, 88), Тапия, Герреро, Фарфан.

Предупреждения: Маго, 6. Тапия, 26. Эррера, 82. Каррильо, 90+3.

Удаление: Маго, 75.

Судья: Рольдан (Колумбия).

15 июня. Порту-Алегри. Стадион "Arena do Gremio".