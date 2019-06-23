Тите считает, что матч с Перу был для Бразилии одним из лучших за последнее время

Главный тренер сборной Бразилии Тите - о матче со сборной Перу (5:0) на Кубке Америки.

- Мы создавали моменты, были точны в завершении и эффективны, - цитирует специалиста Ovacion. - Это был один из лучших матчей сборной Бразилии, где нам удалось контролировать мяч и играть в атаку. После того, как мы добились цели в первом тайме, во второй половине нам нужно было продолжать в том же ритме. Мы продолжили играть так же и создавать еще больше моментов во втором тайме. Каземиру пропустит 1/4 финала? Это будет отличная возможность сыграть для Фернандинью. Если он не успеет восстановиться, то сыграет Аллан или кто-то другой.

Все о Кубке Америки - здесь.