Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.

– Мне повезло играть вместе с Месси, – цитирует Record Тальяфико. – Впечатлен тем, какое у него желание, чтобы одержать победу. Он спокоен, также голоден, по-прежнему старается изо всех сил. Он один из нас, и все хотят внести свой вклад в победу на Кубке Америки.

Матч Аргентина – Колумбия состоится 16 июня на стадионе "Арена Фонте-Нова". Начало – в 1.00 по московскому времени.

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