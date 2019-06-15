Суарес назвал главного фаворита Кубка Америки. Это не Бразилия

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес​ рассказал, какую команду считает фаворитом Кубка Америки. Турнир стартовал накануне, в матче открытия Бразилия разгромила Боливию – 3:0.

– У нас в составе есть очень хорошие игроки для того, чтобы побороться за кубок, – цитирует Fox Sports нападающего. – Мы являемся одним из фаворитов. Другие сборные уважают Уругвай, ведь у нас больше всего титулов. Очевидно, что Аргентина – главный фаворит, потому что у них лучший игрок в мире.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр